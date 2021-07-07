Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobile çarpan motosikletin 10 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobile çarpan motosikletin 10 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

H.K'nin (10) kullandığı motosiklet, Osmaniye-Gaziantep kara yolunda, emniyet şeridine park etmiş 51 AZ 857 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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