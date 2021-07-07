Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobile çarpan motosikletin 10 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobile çarpan motosikletin 10 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
H.K'nin (10) kullandığı motosiklet, Osmaniye-Gaziantep kara yolunda, emniyet şeridine park etmiş 51 AZ 857 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek