Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı
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Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı

15.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:53
Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Sinan Baba'nın kullandığı 02 HZ 963 plakalı otomobil, Yenifarsak köyü yakınlarında uçuruma düştü.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Baba ile otomobildeki Bekir Halis (22) ve Turan Baki Kutur (7), Ünzile (16), Kezban ( 28) ve Zeynep Baba (28), Deniz Yücel (8) ile Ferdane Bolat (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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