Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kadirli-Andırın kara yolu Kesim köyü yakınlarında Suat Bilici (58) idaresindeki 26 TF 244 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Serpil Bilici ağır yaralandı.
İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Suat Bilici müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı Serpil Bilici'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat