Osmaniye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralı

Osmaniye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'de otoyolda tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otoyolda tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.F.A. idaresindeki 01 BM 439 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda aynı yönde seyreden M.T'nin kullandığı 29 TP 959 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil içerisinde bulunan M.H.A. (66) ve F.A.(51) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ben Affleck Ceyda Düvenci Barış Murat Yağcı
Spor Hakan Arslan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:10:36. #1.14#

title