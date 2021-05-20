Osmaniye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralı
Osmaniye'de otoyolda tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de otoyolda tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.F.A. idaresindeki 01 BM 439 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda aynı yönde seyreden M.T'nin kullandığı 29 TP 959 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan M.H.A. (66) ve F.A.(51) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek