Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
28.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:06
Osmaniye'de, otomobil ile motosikletin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye'de, otomobil ile motosikletin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cevdetiye beldesi Kanalboyu Kavşağı'nda bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çarpışma ve ardından motosiklet sürücüsünün yere düşmesi yer alıyor.
Ağır yaralanan sürücünün, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner