Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

28.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:06
Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Osmaniye'de, otomobil ile motosikletin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de, otomobil ile motosikletin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cevdetiye beldesi Kanalboyu Kavşağı'nda bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çarpışma ve ardından motosiklet sürücüsünün yere düşmesi yer alıyor.

Ağır yaralanan sürücünün, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Cemal Hünal Özcan Deniz
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:07:38. #1.14#
title