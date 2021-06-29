Osmaniye'de otobüsün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu yakalandı
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Osmaniye'de otobüsün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de otobüsün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu yakalandı, aracın 2 şoförü ile muavin gözaltına alındı.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajına saklanmış 12 yabancı uyruklu yakalandı, aracın 2 şoförü ile muavin gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) polis kontrol noktasında İ.S. idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Şoförün şüpheli hareketleri üzerine otobüsün bagajına bakan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 Pakistan ve 9 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Otobüsten indirilen yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç şoförleri İ.S. ve S.D. ile muavin Ş.S. gözaltına alındı, otobüse el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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