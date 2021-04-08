Osmaniye'de otobüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı
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Osmaniye'de otobüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de otobüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında B.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüsteki 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, otobüs şoförü B.T. ve muavini F.T. gözaltına alındı.

Afganistanlıların organizatörlere 900'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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