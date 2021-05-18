Osmaniye'de otlatılırken kaybolan koyunları jandarma buldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otlatılırken kaybolan 85 koyun, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otlatılırken kaybolan 85 koyun, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Çerçioğlu köyünde koyunlarını otlatan Ali Çevik, sürüde 85 koyunun eksik olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaptıkları 2 saatlik arama çalışması sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek