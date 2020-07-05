Osmaniye'de örtülük alan yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
05.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:10
Osmaniye'de örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Yarpuz köyü kırsalındaki örtülük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz ve işçilerle müdahale edildi.
Yaklaşık 1 dönümlük örtülük alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA