Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yerleşim yerine yakın olan ormanlık bir alanda çıkan yangına müdahale edilirken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Osmaniye'de yerleşim yerine yakın olan ormanlık bir alanda çıkan yangına müdahale edilirken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çamlıkevler Mahallesinde Osmaniye Devlet Hastanesinin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına polis TOMA ile de müdahale etti. Yangın yerleşim yerine yakın yerde çıktığı için bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın hala devam ederken söndürme çalışmaları da sürdürülüyor. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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