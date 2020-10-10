Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

10.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:11

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 22 arozöz, 8 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle yürütülen söndürme çalışmaları 14 saat sürdü. Yangının çıktığı alanda 350 dekar 35 hektar orman zarar görürken, ormanlık alandaki eski tarihi mezarlık da yandı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği ve inceleme yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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