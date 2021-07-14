Osmaniye'de ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Koçlu köyündeki ormanlık alanda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, ormanlık alanda ekili halde ele geçirdiği 1575 kök Hint kenevirini imha etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat