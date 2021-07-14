OSMANİYE'DE ORMANLIK ALANDA 1575 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

OSMANİYE'de, ormanlık arazide drone destekli aramada 1575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

OSMANİYE'de, ormanlık arazide drone destekli aramada 1575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, bölgedeki ormanlık alanda, drone destekli arama yapan ekipler, arazide çok sayıda kenevir bitkisinin ekili olduğunu belirlendi. Jandarma ekiplerince toplanan 1575 kök kenevir, yakılarak imha edildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı