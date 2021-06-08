Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladaki anız yangının ormana sıçraması sonucu 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladaki anız yangının ormana sıçraması sonucu 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Karatepe köyü harem mevkisinde buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına iki helikopter ve 8 arazözle müdahale eden orman işletmeye bağlı ekipler, alevleri iki saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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