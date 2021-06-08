Ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladaki anız yangının ormana sıçraması sonucu 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladaki anız yangının ormana sıçraması sonucu 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Karatepe köyü harem mevkisinde buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına iki helikopter ve 8 arazözle müdahale eden orman işletmeye bağlı ekipler, alevleri iki saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı