Osmaniye'de ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini narkotik köpeği buldu
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Osmaniye'de ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini narkotik köpeği buldu

Osmaniye'de ormanlık alanda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 258 kök hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'de ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini narkotik köpeği buldu
18.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:07

Osmaniye'de ormanlık alanda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 258 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.Ç. ve S.A'nın kent merkezine yakın ormanlık alanda hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Bölgede narkotik köpeğiyle yapılan aramada, ağaçlar arasına ekilmiş 258 kök hint keneviri bulundu. Şüpheliler Y.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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