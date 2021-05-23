Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
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Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de annesiz sincap yavrusu, öğretmenevinin maskotu haline geldi.

Osmaniye'de annesiz sincap yavrusu, öğretmenevinin maskotu haline geldi.

Öğretmenevi Müdürü İbrahim Tanışık, AA muhabirine, arkadaşının ormanda bulduğu annesiz sincap yavrusunu kendisine getirdiğini söyledi.

"Tonton" adını verdikleri sincap yavrusu için öğretmenevi bahçesinde bulunan çınar ağacına bir yuva yaptığını aktaran Tanışık, Tonton'un kısa sürede yuvasına alıştığını belirtti.

Öğretmenevine gelenlerin de Tonton ile güzel vakit geçirdiğini ifade eden Tanışık, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimiz önce çekiniyor, fakat sonra yiyecek uzattıklarında kendilerine yaklaştığını görünce seviniyorlar. Sincap yavrusu, masaya çıkıyor, besleniyor. Gelen misafirlerimiz Tonton ile resim çektiriyor. Özellikle gelen misafirlerin çocukları çok ilgi gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Sincap yavrusuna öğretmenevinin bir güzelliği olarak bahçemizde bakmaya devam edeceğiz."

Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi
Ormanda bulunan sincap yavrusu öğretmenevinin maskotu haline geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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