Osmaniye'de orman yangınlarında zarar görenlere 170 bin liralık destek sağlandı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, temmuz ayında yaşanan iki orman yangınında zarar gören vatandaşlar için 170 bin liralık destek verildiğini belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan orman yangınlarında devletin yangını söndürme kadar vatandaşların zararını karşılama noktasında da gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşanan felaketlerde vatandaşları mağdur etmemek için her türlü çalışmanın yapıldığını aktaran Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yangın felaketinde evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmemek için çok ciddi bir çalışma sürdürülmüştür. Bu kapsamda Osmaniye ilimize 170 bin lira yardım yapılmış olup tüm hayvan türleri ile arıcılıkla uğraşan hemşerilerimizin bütün zararları karşılanmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz organizesinde gerçekleşecek olan ödemeler, orman işletme müdürlüğümüzde yapılacaktır. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu ve buna benzer afetlerin izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."