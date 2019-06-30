Osmaniye'de orman yangını... 30 dönüm ormanlık alan yandı

Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık arazi yandı

Yangın kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonra 30 dönümlük orman arazisinin yandığı öğrenildi. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA