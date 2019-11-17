Osmaniye'de orman yangını (2)
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Osmaniye'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı.

17.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:01
Osmaniye'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin  Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı. Yangın, yaklaşık 5 saatin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
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