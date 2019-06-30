Osmaniye'de orman yangını (2)
30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜOsmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri