Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, karadan ve havadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı