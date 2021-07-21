Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Osmaniye'de orman yangını Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı Köyü'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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