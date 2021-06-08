Son dakika! Osmaniye'de orman yangını
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Son dakika! Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Osmaniye'de orman yangını Kadirli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangınından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

- Osmaniye'de orman yangını

Kadirli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangınından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve orman işçileri karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Osmaniye'de orman yangını
Son dakika! Osmaniye'de orman yangını
Son dakika! Osmaniye'de orman yangını
Son dakika! Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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