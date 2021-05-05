Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Haberler | Güncel

Osmaniye'de orman yangını Arazinin sarp ve dik olmasından dolayı yangına helikopterle müdahale ediliyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çamlık alanda çıkan orman yangınına arazi şartlarından dolayı helikopterle müdahale ediliyor.

Osmaniye'de orman yangını

Arazinin sarp ve dik olmasından dolayı yangına helikopterle müdahale ediliyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çamlık alanda çıkan orman yangınına arazi şartlarından dolayı helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Yeni Farsak Köyü Karadilik mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla yangına helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve arazöz yönlendirildiği öğrenildi.

Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH

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