Osmaniye'de orman yangını

17.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:41

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İHA