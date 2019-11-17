17.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:35

Osmaniye'de orman yangını

Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alanda duman çıktığını görenler durumu hemen itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiler. Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın orman yangınına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İHA