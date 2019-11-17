Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyorOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.
Osmaniye'de orman yangını
Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyor
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alanda duman çıktığını görenler durumu hemen itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiler. Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın orman yangınına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Haber Videosu: Osmaniye'de orman yangını