Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangınıOsmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu alevler, kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.
Hasanbeyli'ye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 150 kişilik orman ekibi, 5 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazöz ile sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürürlürken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.