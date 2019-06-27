Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kanlıgeçit bölgesinde orman yangını meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri ise havadan destek veriyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA