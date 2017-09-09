Osmaniye'de orman yangını

Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye, 3 helikopter, 2 Amfibik uçak ve 20 araröz sevk edildi



OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.

Düziçi ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde çıkan yangına, 3 helikopter, 2 Amfibik uçak ve 20 araröz desteğiyle müdahale ediliyor.

Yeşilyurt köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeye 3 helikopter, 2 Amfibik uçak, 20 arazöz ve çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.