Osmaniye'de Orman Yangını
Osmaniye'de orman yangını Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye, 3 helikopter, 2 Amfibik uçak ve 20 araröz sevk edildiOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.
Osmaniye'de orman yangını
Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye, 3 helikopter, 2 Amfibik uçak ve 20 araröz sevk edildi
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.
Düziçi ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde çıkan yangına, 3 helikopter, 2 Amfibik uçak ve 20 araröz desteğiyle müdahale ediliyor.
Yeşilyurt köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeye 3 helikopter, 2 Amfibik uçak, 20 arazöz ve çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.