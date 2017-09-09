Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangına, bir uçak ve 3 helikopterin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangına, bir uçak ve 3 helikopterin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: Dunya.com