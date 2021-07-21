Osmaniye'de orman yangını (1)
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Osmaniye'de orman yangını (1)

Osmaniye'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.


Osmaniye'de orman yangını (1)
Osmaniye'de orman yangını (1)
Osmaniye'de orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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