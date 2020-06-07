Osmaniye'de orman yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye'de orman yangın

Osmaniye'de orman yangın Yangın büyümeden söndürüldü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

07.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:51

Osmaniye'de orman yangın

Yangın büyümeden söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü Kadıoğlu mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören köylüler durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ile arazözler sevk edildi. Çıkan orman yangınına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 adet arazöz karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 adet yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası 1 dönümlük ormanlık ve makilik alan yandı.

Soğutma çalışması sürüyor.

Osmaniye'de orman yangın

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Falcao Mete Gazoz Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın İzmir Operasyon Aleyna Çakır
Şu an buradasınız: Osmaniye'de orman yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:52:10. #1.14#
title