Osmaniye'de orman yangın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü Kadıoğlu mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören köylüler durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ile arazözler sevk edildi. Çıkan orman yangınına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 adet arazöz karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 adet yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası 1 dönümlük ormanlık ve makilik alan yandı. Soğutma çalışması sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA