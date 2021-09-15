OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Haberler
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OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde yaylalara giden yol çevresindeki orman çöplüğe döndü.

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde yaylalara giden yol çevresindeki orman çöplüğe döndü.

Zorkun ve Karagöl Yayla yolu üzerindeki ormanlar, kim tarafından atıldığı bilinmeyen çöp yığınlarıyla doldu. Bölgede gezen doğaseverler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini söyledi. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ormanın çöplük gibi kullanılmasına tepki gösteren halk, 'Bu bölgelere mantar, çam kozalakları toplamaya gelirdik, şimdi çöp topluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi' Buralarda piknik yapardık. Şimdi ise ormana çöp doldurmuşlar. Manzara göründüğünden daha kötü, üç dört noktada çöp yığınları oluşmuş? diye konuştu.

Bölgede kendi imkanlarıyla temizlik yapanlar, yetkililere seslenip, doğaya zarar verenlerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
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Haber: OSMANİYE'DE, ORMAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Haberler
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