Osmaniye'de okullar arası halk oyunları il birinciliği yarışmaları yapıldı
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Anadolu Lisesi, Osmaniye, Güncel

Osmaniye'de okullar arası halk oyunları il birinciliği yarışmaları yapıldı

Osmaniye'de okullar arası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.

11.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:42
Osmaniye'de okullar arası halk oyunları il birinciliği yarışmaları yapıldı

Osmaniye'de okullar arası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Merkez spor salonunda düzenlenen müsabakalara 6 okuldan 150 öğrenci katıldı.

Müsabakalar sonucunda miniklerde Halet Çambel İlkokulu, yıldızlar düzenlemesiz dalda Musa Sarıgöz Ortaokulu, gençler düzenlemesiz dalda ise birinciliği Bilge Kent Anadolu Lisesi elde etti.

Yarışmada derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya verildi.

Kaynak: AA

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