Osmaniye'de okul sporları müsabakaları başladı
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Osmaniye'de okul sporları müsabakaları başladı

Osmaniye'de okul sporları müsabakaları başladı.

11.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:10
Osmaniye'de okul sporları müsabakaları başladı

'de okul sporları müsabakaları başladı.


Gençlik ve İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 39 branşta yapılan müsabakalara 20 bin sporcunun katılmasının hedeflendiğini belirtti.

Spor müsabakalarının centilmence geçmesini temenni eden Loğoğlu, müsabakaların haziran ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Loğoğlu, derece elde eden okul takımlarının ve sporcuların kenti ulusal müsabakalarda temsil etmek hakkı kazanacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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