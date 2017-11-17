OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları müsabakaları düzenlenen törenle başladı.



Osmaniye Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Ocakoğlu, Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen törende, okul sporları 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlara başarılar diledi.





Müsabakalarda, 27 branşta 20 bin sporcunun mücadele edeceğini belirten Ocakoğlu, şunları söyledi:



"Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen okul sporlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere spor yaptırmak, sağlıklı bir gelecek yetiştirmektir. Yarışmalar sonucu illerini grup ve Türkiye birinciliği müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan takım ve ferdi sporcuları belirlenecektir. Müsabakalar, Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde gerçekleştirilecek. Hazirana kadar devam edecek müsabakalarda sporcularımıza başarı diliyorum."



Okul sporları, hentbol müsabakalarıyla başladı.