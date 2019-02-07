Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması
Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.
Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.
Merkez spor salonunda düzenlenen yarışmalarda 8 okulun halk oyunu ekipleri, il birinciliği için mücadele etti.
Yarışmalar sonucunda, miniklerde birinci Prof.Dr.Halet Çambel İlkokulu, ikinci Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Küçükler düzenlemesiz dalda birinci İMKB Ortaokulu, ikinci Mustafa Konaklı Ortaokulu, Yıldızlar düzenlemesiz dalda birinci Kadirli Kümbet Ortaokulu, ikinci Kadirli Ergenekon orta okulu, Gençler düzenlemesiz dalda birinci Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Yarışmada dereceye giren okullara kupa ve öğrencilere madalya verildi.
Dereceye giren halk oyunu ekiplerinin grup müsabakalarında Osmaniyeyi temsil edeceği belirtildi.