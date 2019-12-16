Osmaniye'de okul servislerine denetim yapıldı
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Osmaniye'de okul servislerine denetim yapıldı

Düziçi ilçesinde okul servislerinde denetim gerçekleştirildi.

16.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:06
Osmaniye'de okul servislerine denetim yapıldı

ilçesinde okul servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, taşımalı eğitim kapsamında özel servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde, araç sürücülerinin evrakları, araçlarının yeterlilikleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Sürücülerin kuralları uymaları konusunda uyarıldığı denetimlerde, çocuklara da trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA
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