Osmaniye'de okul müdürleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi - Haberler
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Osmaniye'de okul müdürleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

Osmaniye'de okul müdürleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık semineri düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, Düziçi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri konusunda bilgi verdi.

Madde bağımlılığıyla mücadele merkezleri konusunda da bilgilerin verildiği seminere, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Düziçi Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

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