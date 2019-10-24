Osmaniye'de öğrenme şenlikleri düzenlendi

24.10.2019 13:58

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Öğrenme Şenliklerinin 5'incisi açılış töreniyle başladı.

Rahime Hatun Mahallesi Kapalı Semt Pazarı alanında düzenlenen etkinliklere Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halkoyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Ardından, askeri kamuflaj ve Türk Bayrağı baskılı tişörtlerden giyen İstiklal İlkokulu 4K sınıfı öğrencileri işaret dili ile gösterilerini sundu. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konseri sonrasında ise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) öncülüğünde, halatla tırmanma gösterilerini sondu. Dev Türk bayrağını göndere çeken öğrenciler, halatla indirdikleri diğer Türk bayrağını ise öperek Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim ettiler. Vali Coşkun ise öğrencilere asker selamı vererek bayrağı teslim aldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergiyi de gezilmesi öncesinde, Vali Coşkun, işaret dili gösterisi sonra öğrencileri tek tek öperek tebrik etti. Öğrenme Şenliklerinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sergilendiği stantlara öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan öğrenme şenliklerinde öğrencilerin ilginç projeleri de ilgi odağı oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu öğrenme şenliklerinin Osmaniye'de 5'incisinin düzenlendiğini söyledi. Şenliklerin Kadirli ve Düziçi İlçelerinde yapıldığını belirten Kavun, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 27 kurumumuz öğrenme temalı etkinliklerini Osmaniye halkımızın beğenisine sunuyor. Biz öğrenen bireyden öğrenen topluma giden süreçte bu etkinliklerin işlevsel olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA