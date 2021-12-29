Osmaniye'de öğrencilere kar sürprizi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçesine kar taşındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçesine kar taşındı.
Osmaniye Belediyesi, Salih Bahçeli İlkokulu öğrencilerinden Yağmur İçaçan'ın mektupla, okuluna kar istemesi üzerine harekete geçti.
Belediye ekipleri, öğrenciler için Zorkun Yaylası'ndan kar getirerek okul bahçesine döktü.
Teneffüse çıktıklarında kar sürpriziyle karşılayan öğrenciler, kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Belediye Başkanı Kadir Kara, mektupla okuluna kar isteyen öğrencinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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