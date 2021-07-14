Osmaniye'de öğrenciler açık hava konseri düzenledi
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Osmaniye'de öğrenciler açık hava konseri düzenledi

Osmaniye'de öğrenciler açık hava konseri düzenledi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de öğrencilerden oluşan gençlik korosu, açık hava konseri verdi.

Osmaniye'de öğrencilerden oluşan gençlik korosu, açık hava konseri verdi.

Osmaniye Belediyesinin desteklediği etkinlikte, müzik öğretmeni Meltem Çağlayan'ın öncülük ettiği 26 kişilik gençlik korosu, bir oyun parkının amfisinde sahne alarak çeşitli türlerden şarkılar seslendirdi.

Çağlayan, konserin ardından yaptığı konuşmada, kentin tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler, kültürel anlamda sosyal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kentimizde sanat ve müzik kültürünün daha da gelişmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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