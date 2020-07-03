Osmaniye'de ödevlerini evde yapmayı sürdüren öğrencilere hediye Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzak kaldığı öğrencilerini kitap ve oyuncakla sevindirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzak kaldığı öğrencilerini kitap ve oyuncakla sevindirdi.

Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulunda görev yapan Dönay Paşaoğlu, uzaktan eğitim alan 1. sınıf öğrencilerine kitap okuma, resim yapma gibi çeşitli ödevler verdi.

Çalışmaları takip eden Paşaoğlu, ödevleri başarıyla yapan öğrencilerini okula davet ederek kitap ve oyuncak hediye etti. Ziyarette, soysal mesafe kuralına uyulurken, minik öğrencilere maske dağıtıldı.

Paşaoğlu, Kovid-19 sürecinin öğrencilerdeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencileri ve velileri mutlu gördüğü için sevinçli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA