Osmaniye'de ODAK tarafından kaya tırmanışı eğitimi verildi - Haberler
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Osmaniye'de ODAK tarafından kaya tırmanışı eğitimi verildi

Osmaniye'de ODAK tarafından kaya tırmanışı eğitimi verildi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından vatandaşlara ücretsiz kaya tırmanışı temel eğitimi verildi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından vatandaşlara ücretsiz kaya tırmanışı temel eğitimi verildi.

Kırmacılı köyünde düzenlenen eğitime Osmaniye ve Adana'dan 35 kişi katıldı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, kulüp olarak kaya tırmanışına önem verdiklerini ve bu konuda eğitim vermeye devam ettiklerini belirtti.

Kulüp tarafından Kırmacılı köyünde 'Tırmanış Bahçesi' hazırlandığını ifade eden Doğan, "Dört mevsim kaya tırmanışı, kampçılık ve doğa aktivitesinin yapılabileceği tırmanış bahçesi proje çalışmaları halen devam ediyor. Projenin hayata geçmesi durumunda, oluşturulacak alanlarda dağcılık, kampçılık, doğada arama kurtarma eğitimleri yapılabilecek. Bu sayede de ailelerimiz doğa içerisinde çocuklarıyla vakit geçirebileceği yeniden yaratıcı etkinliklere imkan sağlanacaktır. Bizler kulüp olarak projemizin destek görmesini beklerken kaya tırmanış eğitimlerine de devam ediyoruz: " ifadelerini kullandı.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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