Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İlçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 4,53 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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