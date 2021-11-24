Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 4,53 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title