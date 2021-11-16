Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 18,53 gram metamfetamin, 84,53 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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