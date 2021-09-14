Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik uygulaması yaptı.

Adresleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler, ilçenin belirli noktalarında yol kontrol uygulaması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulamada ve adreslerde yapılan aramalarda, 8 gram sentetik kannabinoid, 69,1 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri ve 1 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye, 6 bin 848 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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