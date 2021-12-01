Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 201 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-29 Kasım'da kent merkezi, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 467,56 gram esrar, 74,82 gram metamfetamin, 15,87 gram eroin, 2,98 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla, geri kalanlar ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise haklarında yakalama kararı bulunan 176 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Denetimlerde ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği,1 kurusıkı tabanca, 8 çalıntı motosiklet, 15 uyuşturucu hap, 10,78 gram esrar ile 0,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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