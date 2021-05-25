Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 21 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamada, 728,50 gram sentetik kannabinoid, 98,80 gram metamfetamin, 6 gram afyon sakızı, 2 ecstasy hap, 28 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, 3 tabanca ve 87 mermi ele geçirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 89 kişiye de toplam 84 bin 550 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat